Un espoir de West Ham s'offre un doublé époustouflant
Fearon nothing. D’ordinaire, la Premier League 2 est un banal championnat de réserves destiné à passer sous les radars, mais ce vendredi soir, Preston Fearon en a écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Face à Burnley, le milieu des U21 de West Ham a inscrit non pas un, mais deux buts depuis sa moitié de terrain.
Un modèle de culot qui a été récompensé et enterré six pieds sous terre le pauvre Lewis Forshaw, lequel s’est retourné trois fois dans une rencontre où les siens ont totalement pris l’eau (défaite 3-1).…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer