Un espoir de West Ham s'offre un doublé époustouflant

Fearon nothing. D’ordinaire, la Premier League 2 est un banal championnat de réserves destiné à passer sous les radars, mais ce vendredi soir, Preston Fearon en a écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Face à Burnley, le milieu des U21 de West Ham a inscrit non pas un, mais deux buts depuis sa moitié de terrain.

Un modèle de culot qui a été récompensé et enterré six pieds sous terre le pauvre Lewis Forshaw, lequel s’est retourné trois fois dans une rencontre où les siens ont totalement pris l’eau (défaite 3-1).…

JD pour SOFOOT.com