Un espoir de Ligue 1 présélectionné en équipe de France
Vous voulez des surprises, en voilà ! Le 18 septembre prochain, Zinédine Zidane va dévoiler sa première liste à la tête de l’équipe de France et elle semble réserver quelques nouveautés . Alors que le nom d’Estéban Lepaul a déjà fuité, le Rennais pourrait être suivi par un autre talent de Ligue 1 : Pablo Pagis.
Au nom du père
Selon les informations de L’Équipe , le milieu tout terrain du Paris FC serait dans les petits papiers du nouveau staff des Bleus. À 23 ans, et après avoir été transféré de Lorient au Paris FC lors du dernier mercato estival pour 15 millions d’euros, il passe un nouveau palier en faisant partie de cette pré-liste .…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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