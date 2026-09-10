Un espoir de Ligue 1 présélectionné en équipe de France

Vous voulez des surprises, en voilà ! Le 18 septembre prochain, Zinédine Zidane va dévoiler sa première liste à la tête de l’équipe de France et elle semble réserver quelques nouveautés . Alors que le nom d’Estéban Lepaul a déjà fuité, le Rennais pourrait être suivi par un autre talent de Ligue 1 : Pablo Pagis.

Au nom du père

Selon les informations de L’Équipe , le milieu tout terrain du Paris FC serait dans les petits papiers du nouveau staff des Bleus. À 23 ans, et après avoir été transféré de Lorient au Paris FC lors du dernier mercato estival pour 15 millions d’euros, il passe un nouveau palier en faisant partie de cette pré-liste .…

EL pour SOFOOT.com