Un entrepreneur rachète Tupperware France et veut relancer la marque en Europe

L'entrepreneur français Cédric Meston, qui a cofondé le fabricant de substituts végétaux à la viande HappyVore, a annoncé mardi avoir racheté Tupperware France et vouloir relancer la marque dans plusieurs pays européens.

Après des années de difficultés financières, le groupe américain, fabricant des légendaires boîtes alimentaires en plastique et emblème de la vente à domicile, s'était déclaré en faillite en septembre 2024, fragilisé par la concurrence à bas prix et l'essor de la livraison de repas, et également victime de la volonté des consommateurs de limiter leur consommation de plastique.

Mais un mois plus tard, Tupperware avait annoncé un accord avec ses créanciers, avec l'engagement de leur vendre la propriété intellectuelle "nécessaire à la création et à la commercialisation de la marque Tupperware", ainsi que la cession de certains actifs aux États-Unis et dans d'autres filiales étrangères, sans plus de précisions.

Dans la foulée, la société Tupperware France, détenue à 99% par Tupperware Belgium, avait été placée en procédure de sauvegarde.

Mardi lors d'une conférence de presse à Paris, l'entrepreneur Cédric Meston a annoncé avoir "racheté 100% de l'entreprise Tupperware France qui appartenait à une société belge. On est propriétaire d'une société qui est en sauvegarde, on va présenter dans les prochaines semaines un plan de continuation de l'entreprise" au tribunal de commerce de Nanterre.

"L'objectif est de sortir de la procédure de sauvegarde au mois de juin", a-t-il précisé.

En parallèle, M. Meston a indiqué être en train de "renégocier" avec la maison mère américaine les licences d'exploitation et de distribution des produits de la marque Tupperware en France, Italie, Espagne, Belgique et Pologne, qui avaient été "coupées" en janvier en raison des difficultés du groupe.

"C'est une question d'heures, de jours" pour l'obtention de ce feu vert a-t-il affirmé, sans donner de détails chiffrés sur les sommes en jeu pour ces licences, ni concernant le rachat de Tupperware France.

Dans ces cinq pays européens sont répertoriés 20.000 "conseillers culinaires" de Tupperware, constituant son célèbre réseau de vendeurs indépendants qui font par exemple à domicile des présentations des produits de la marque.

L'objectif de M. Meston, qui précise que le management actuel de Tupperware France sera "associé à hauteur de 50% du capital", est d'atteindre "100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année" sur les cinq marchés.