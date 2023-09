information fournie par So Foot • 18/09/2023 à 18:33

Un entraîneur pédophile meurt en prison

Dans l’oubli et l’anonymat.

Barry Bennell, ancien entraîneur et surtout éducateur, est décédé samedi en prison, a-t-on appris lundi. Souffrant d’un cancer, celui qui devait passer 34 ans derrière les barreaux avait été condamnés à différentes reprises pour des faits, notamment, d’agressions sexuelles sur mineurs. Mis en cause aux États-Unis et au Royaume-Uni, celui qui a travaillé pour Manchester City, Stoke City ou Crew Alexandra, avait été pour la première fois reconnu coupable de ses crimes en 1994, en Floride.…

JF pour SOFOOT.com