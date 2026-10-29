Un entraîneur de Ligue 2 file en Espagne

De la Ligue 2 à la Liga 2, le choix a de quoi surprendre. C’est désormais officiel, Albert Sanchez n’est plus le coach de l’USL Dunkerque, actuel 10 e de Ligue 2, comme annoncé ces derniers jours. L’entraîneur de 39 ans, formé à l’école barcelonaise, a trouvé un accord de résiliation avec son club pour rejoindre Las Palmas en Liga 2 , seulement 10 journées après le début du championnat. Un challenge qui peut interroger, en sachant que le club des îles Canaries est seulement 14 e du championnat, mais sans doute là une volonté de briller en tant qu’entraîneur dans son pays d’origine.

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TJ pour SOFOOT.com