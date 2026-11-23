Un employé de l'UNRWA tué dans une frappe israélienne à Gaza - agence

Une frappe aérienne israélienne a tué lundi dans la bande de Gaza un homme travaillant pour l'UNRWA, ont rapporté cette agence onusienne pour les réfugiés palestiniens et les autorités sanitaires locales.

L'homme, identifié par le personnel médical comme étant Adel Al Helo, travaillait près d'un puits dans le camp de réfugiés de Djabalia, au nord de l'enclave, ont précisé l'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) et les équipes de secours.

Trois autres personnes ont été blessées lors de cette frappe, ont-elles ajouté.

"Les premiers rapports indiquent que la frappe a touché une cible située dans la rue près du puits, où se trouvaient des membres du personnel de l'UNRWA et un garde", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'agence.

"Le personnel effectuait ses tâches habituelles liées à l'exploitation du puits", a-t-il ajouté.

Sollicitée, l'armée israélienne a dit examiner le dossier.

Un cessez-le-feu formel, conclu en octobre 2025 sous l'égide des Etats-Unis, a en principe mis aux combats dans l'enclave palestinienne après deux années de guerre, mais cela n'a pas empêché les attaques israéliennes sur Gaza ni garanti le désarmement du Hamas.

Au moins 1.600 Palestiniens et cinq soldats israéliens ont été tués depuis lors, selon les chiffres respectifs des autorités palestiniennes et israéliennes.

Les troupes israéliennes contrôlent désormais environ les deux tiers de Gaza, contre plus de la moitié au moment du cessez-le-feu, le Hamas ne contrôlant plus qu'une mince bande de territoire le long de la côte de Gaza.

L'offensive israélienne contre Gaza a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué une crise alimentaire et entraîné un déplacement de population à l'intérieur de Gaza.

Israël affirme que ses actions relèvent de la légitime défense après que des militants dirigés par le Hamas ont tué 1.200 personnes et pris plus de 250 otages lors d'une attaque contre l'Etat hébreu en octobre 2023.

(Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)