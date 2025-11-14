 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un "Emmaüs de la mer" à la recherche de trésors recyclables dans les cimetières de bateaux
information fournie par AFP 14/11/2025 à 08:36

Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

Un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue dans les Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2025 ( AFP / Christophe SIMON )

Aux portes de la Camargue, des dizaines de coques percées, recouvertes de lichen, gisent sur un terrain vague au fond d'un port. Un cimetière de bateaux devenu le terrain de jeu d'une association qui recycle des pièces de navires de plaisance voués à la casse.

"On est des pilleurs d'épaves", lâche en souriant Guillaume Delaunay, l'un des trois bénévoles de La Tribu Maritime, affairé à dévisser un vieux tableau de bord qu'il imagine déjà en jouet pour enfants.

Cette petite association, active sur la façade méditerranéenne, explore les bateaux promis à la destruction pour y dénicher des pièces détachées réutilisables ou recyclables qu'elle revend depuis peu à des particuliers, tel un "Emmaüs de la mer".

Elle est l'une des rares ressourceries en France spécialisée dans le matériel maritime et nautique, avec la Recyclerie Maritime au Croisic (Loire-Atlantique).

Thomas Bekkers (G) et Guillaume Delaunay cherchent des pièces réutilisables ou recyclables pour leur ressourcerie spécialisée dans le matériel maritime et nautique, le 7 novembre 2025 dans un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Thomas Bekkers (G) et Guillaume Delaunay cherchent des pièces réutilisables ou recyclables pour leur ressourcerie spécialisée dans le matériel maritime et nautique, le 7 novembre 2025 dans un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Depuis janvier, elle estime avoir permis d'éviter 3,3 tonnes de déchets en intervenant en amont de la déconstruction des navires. Environ un tiers provient du cimetière de port Napoléon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), avec qui l'association a signé un partenariat. Le reste a été récupéré sur les bateaux de propriétaires volontaires.

Ce jour-là, la collecte est fructueuse: trois portes en bois exotique, des caillebotis et deux longs hublots en métal, "réutilisables sur un bateau, mais aussi dans un camping-car ou même une salle de bain...", s'enthousiasme le co-fondateur de La Tribu, Thomas Bekkers.

Conséquence de l'essor de la navigation de plaisance depuis les années 1950, la France compterait actuellement quelque 150.000 bateaux en fin de vie, selon le site du ministère de la Transition écologique, citant des chiffres de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Au port Napoléon, le directeur Emmanuel Juste voit les épaves s'accumuler depuis son arrivée, il y a huit ans. Un "empêchement à son activité économique" selon lui, puisque sur 1.000 places à sec (et 250 à flot), 50 bateaux ont déjà acquis le statut d’épave et 20 à 50 sont en passe de l'acquérir.

Un navire de plaisance "est vendu neuf, donc cher, à quelqu'un qui en a les moyens. Puis il est revendu d'occasion (...) à des propriétaires qui ont de moins en moins les moyens. Et avec le temps, le bateau se dégrade. Au bout de 40 ans, les propriétaires ne peuvent plus assumer le rattrapage des travaux coûteux", analyse-t-il.

Guillaume Delaunay cherche des pièces réutilisables ou recyclables, le 7 novembre 2025 dans un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Guillaume Delaunay cherche des pièces réutilisables ou recyclables, le 7 novembre 2025 dans un cimetière de bateaux à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Ces navires deviennent d'abord des "bateaux ventouses": ils ne naviguent plus, se détériorent lentement, puis finissent souvent abandonnés à la suite d'un événement de la vie, comme un décès ou une faillite.

- 5 euros le compas de navigation -

Or pendant longtemps, ce stock d'épaves n'a pas été anticipé, regrette M. Juste, car ce n’est que depuis 2019 que la déconstruction des bateaux de plaisance est gratuite pour les propriétaires.

Gérée par l'APER (Association pour la Plaisance Eco–Responsable), éco-organisme labellisé, la filière de déconstruction, qui applique le principe de "pollueur-payeur", est financée par une éco-contribution sur la vente de bateaux neufs.

Depuis 2019, plus de 13.100 bateaux ont été détruits, dont 2.500 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon les chiffres de l’APER, qui a signé une convention avec La Tribu Maritime fin 2024 pour développer la filière du réemploi.

Thomas Bekkers (G) et Oscar Damaso (D) discutent avec des clients dans la ressourcerie de la Tribu maritime, le 7 novembre 2025 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Thomas Bekkers (G) et Oscar Damaso (D) discutent avec des clients dans la ressourcerie de la Tribu maritime, le 7 novembre 2025 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )

Reste, pour le directeur de port Napoléon, le problème des coûts non pris en charge: le transport jusqu'au centre de déconstruction - jusqu'à 10.000 euros pour les plus grands navires - et surtout la destruction des bateaux sous pavillon étranger - environ 1.000 euros la tonne.

Alors "chaque kilo recyclé, ce sont des coûts en moins", assure Emmanuel Juste. D'où l'intérêt pour tous de développer cette filière.

Un constat partagé par les plaisanciers venus chiner de bonnes affaires vendredi à la ressourcerie ouverte fin octobre par La Tribu, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Oscar Damaso, éducateur spécialisé proche de la retraite et co-fondateur de l'association, accueille dans le petit hangar spartiate.

À la recherche d'un nouveau compas vertical pour leur bateau, Peggy Barroso et son amie lorgnent sur le prix scotché sur le bac: cinq euros. "Neuf, ça coûte entre 100 et 150 euros".

Environnement
Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes font leurs courses à Paris
    France: L'inflation IPCH revue à la baisse en octobre à 0,8%, selon l'Insee
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:49 

    L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 0,8% sur un an en octobre, moins que prévu initialement, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une ... Lire la suite

  • La MLS annonce un très grand changement
    La MLS annonce un très grand changement
    information fournie par So Foot 14.11.2025 08:49 

    Le début d’une nouvelle ère aux États-Unis. La Ligue nord-américaine de football s’apprête à vivre un tournant historique. Dès 2027, la MLS modifiera son calendrier pour l’aligner sur celui des grands championnats européens, du courant de l’été jusqu’au mois de ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank