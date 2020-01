Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un élu iranien offre 3 millions de dollars pour tuer Trump Reuters • 21/01/2020 à 11:46









DUBAI (Reuters) - Un député iranien a proposé mardi de verser une récompense de 3 millions de dollars à "quiconque tuera (le président américain Donald) Trump", rapporte l'agence de presse iranienne Isna. "Au nom du peuple de la province de Kerman, nous paierons une récompense de 3 millions de dollars en liquide à quiconque tuera Trump", a déclaré Ahmad Hamzeh devant le Parlement, précise Isna. Kerman est la ville natale du défunt général Qassem Soleimani, tué le 3 janvier par un drone américain près de l'aéroport de Bagdad. (Parisa Hafezi, version française Jean-Stéphane Brosse)

