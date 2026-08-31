Un élément important du Cameroun prend sa retraite internationale
Le Lion indomptable se replie dans sa tanière. Élément incontournable de la sélection camerounaise depuis neuf ans, Franck Zambo Anguissa a annoncé sur les réseaux qu’il mettait un terme à son aventure avec son pays . En 67 sélections (5 buts) , il aura connu plusieurs générations et de nombreux joueurs comme Clinton N’jie et Carlos Baleba en passant par Choupo-Moting et Vincent Aboubakar.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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