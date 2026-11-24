Un drone russe a brièvement pénétré dans l'espace aérien polonais selon l'armée polonaise

Des soldats participent à l'exercice militaire « Koalicja 26.2 » à Nowa Deba

24 novembre (Reuters) - Un drone russe ‌a brièvement pénétré dans l'espace aérien de la Pologne ​au cours d'une attaque nocturne contre l'Ukraine voisine, a déclaré mardi l'armée polonaise, une incursion qualifiée de délibérée ​par le vice-ministre de la Défense du pays.

Cette incursion intervient quatre jours ​après que le ministre ⁠polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a accusé Moscou ‌de violation de l'espace aérien de la Pologne avec trois objets, vraisemblablement deux missiles ​et un drone.

Depuis ‌l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par ⁠la Russie en février 2022, des drones ont pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien des pays situés ⁠sur le flanc ‌oriental de l'Otan, alimentant les tensions avec ⁠l'alliance militaire et suscitant les craintes d'une extension ‌du conflit.

Les autorités polonaises ont décidé de ⁠ne pas abattre le drone afin d'éviter tout ⁠risque de ‌blessures parmi les civils au sol, a déclaré le ​vice-ministre de la Défense, ‌Pawel Zalewski, à la station de radio privée RMF FM.

"Il est difficile d'imaginer ​qu'il s'agisse d'une coïncidence, nous partons donc du principe qu'il s'est agi d'un acte intentionnel", ⁠a-t-il dit.

L'Otan a décidé de mettre un avion de reconnaissance AWACS à la disposition de la Pologne face à ces incursions répétées, a ajouté Pawel Zalewski.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Pawel Florkiewicz à Varsovie, version française ​Benoit Van Overstraeten)