Un drone russe a brièvement pénétré dans l'espace aérien polonais - ministre

Un drone russe a brièvement pénétré dans l'espace aérien de la Pologne au cours d'une attaque nocturne contre l'Ukraine voisine, a déclaré mardi l'armée polonaise, une incursion qualifiée de délibérée par le vice-ministre de la Défense du pays.

Cette incursion intervient quatre jours après que le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a accusé Moscou de violation de l'espace aérien de la Pologne avec trois objets, vraisemblablement deux missiles et un drone.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, des drones ont pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien des pays situés sur le flanc oriental de l'Otan, alimentant les tensions avec l'alliance militaire et suscitant les craintes d'une extension du conflit.

Les autorités polonaises ont décidé de ne pas abattre le drone afin d'éviter tout risque de blessures parmi les civils au sol, a déclaré le vice-ministre de la Défense, Pawel Zalewski, à la station de radio privée RMF FM.

"Il est difficile d'imaginer qu'il s'agisse d'une coïncidence, nous partons donc du principe qu'il s'est agi d'un acte intentionnel", a-t-il dit.

L'Otan a décidé de mettre un avion de reconnaissance AWACS à la disposition de la Pologne face à ces incursions répétées, a ajouté Pawel Zalewski.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Pawel Florkiewicz à Varsovie, version française Benoit Van Overstraeten)