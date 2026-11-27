Un drone a brièvement violé vendredi l'espace aérien letton, ont indiqué les forces armées du pays dans un communiqué, ce qui constitue une nouvelle violation de l'espace aérien d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan.

Des avions de chasse de l'Otan et un drone intercepteur ont été déployés en réponse, et une alerte a été émise pour la commune de Ludza, dans l'est de la Lettonie, avant d'être levée peu après, a précisé l'armée.

Cet incident est survenu alors que l'oblast de Leningrad, en Russie, repoussait une attaque de drones. Le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko, a déclaré que plus de 40 drones ont été abattus lors de l'attaque.

Cette brève incursion dans l'espace aérien letton intervient alors que les craintes s'intensifient quant à une extension de la guerre en Ukraine au-delà de ses frontières.

La Pologne a accusé Moscou mardi d'avoir délibérément violé son espace aérien après avoir signalé qu'un drone russe avait brièvement franchi la frontière.

(Jekaterina Golubkova à Tokyo et Janis Laizans à Riga)