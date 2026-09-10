Un double vainqueur de la Copa América avec le Chili tire sa révérence

Un double vainqueur de la Copa América avec le Chili tire sa révérence

La isla bonita. Triple vainqueur de la Serie A, double vainqueur de la Copa América et cinquième joueur chilien le plus capé avec 144 sélections , Arturo Vidal… non, ça pourrait, mais ce n’est pas le milieu de terrain à la légendaire crête qui prend sa retraite. Il s’agit de l’ancien Marseillais, Mauricio Isla .

Sur Instagram, le latéral droit a déclaré : « Merci à tous les Chiliens qui ont célébré mes joies, en particulier ce but face à l’Uruguay. J’espère que vous vous souviendrez de moi comme l’enfant qui a osé rêver et qui a pu devenir footballeur professionnel. » …

AC pour SOFOOT.com