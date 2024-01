information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 23:19

Un doublé pour Moussa al Tamari avec la Jordanie

Débuts rêvés.

Pour son entrée en lice dans la Coupe d’Asie des Nations, Moussa al Tamari a mené la Jordanie vers la victoire face à la Malaisie (4-0). Comme Lee Kang-in, le Sud Coréen du PSG, l’attaquant de Montpellier a inscrit un doublé ce lundi. D’abord sur penalty (18 e ) avant d’enfoncer le clou en fin de match grâce à un lob parfait (85 e ). Le Pailladin aurait même pu s’offrir un triplé, mais son autre but a été refusé après la faute d’un de ses coéquipiers. La Jordanie prend donc la tête du groupe E, devant la Corée du Sud et déjà loin du Bahreïn et de la Malaisie. La prochaine rencontre, prévue le 20 janvier prochain (14h30), opposera les deux favoris.…

EL pour SOFOOT.com