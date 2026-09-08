Un doublé de Haaland lance le Manchester City de Maresca
FC Porto 0-2 Manchester City
Buts : Haaland (47 e et 90 e +1) pour les Anglais
Plus d’infos à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Un doublé de Haaland lance le Manchester City de Maresca
Buts : Haaland (47 e et 90 e +1) pour les Anglais
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Dortmund 3-1 Villarreal Buts : Renato Veiga (c.s.c., 54 e ) et Guirassy (80 e et s.p., 85 e ) pour les Allemands // Mouriño (66 e ) pour les Espagnols Le Jaunico est pour Dortmund. Rien à voir avec l’édile de Saint-Étienne (Régis Juanico), non : Dortmund a simplement ... Lire la suite
Lille avait pris l'avantage deux fois pour son retour en Ligue des champions, mais tout s'est effondré en moins de dix minutes au retour des vestiaires. Ethan Mbappé a vu rouge et le Betis a renversé la table à Pierre-Mauroy (2-3). Faux départ pour le LOSC. Lille ... Lire la suite
Deux boulettes, et un gros stress final. Grâce aux errements défensifs du pourtant si solide Inter Milan, José Mourinho a retrouvé son ancien club par une victoire (2-1). Real Madrid 2-1 Inter Milan Buts : Mbappé (14 e ) et Valverde (23 e ) pour les Espagnols // ... Lire la suite
Il rentre dans Eldense. Non loin d’Alicante, un petit séisme est en train de secouer le football espagnol : selon plusieurs médias ibériques, Lionel Messi a conclu un accord pour acheter le club d’Eldense , pensionnaire de deuxième division espagnole. Le club, ... Lire la suite
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