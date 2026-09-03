Un double champion de France raccroche les crampons

Clap de fin. Benjamin Stambouli dit stop. Dans un entretien à L’Équipe publié ce mercredi, le désormais ex-milieu de terrain, qui a notamment porté les maillots de Montpellier, Paris et Schalke, range le short au placard et se tourne déjà vers une reconversion en tant qu’entraîneur .

« Ça fait déjà quelques années que je donne des conseils aux jeunes, que j’ai ce rôle d’accompagnateur dans l’équipe, et le moment est arrivé où j’ai envie d’être de l’autre côté » , annonce-t-il. Il faut dire qu’en tant que petit-fils de Gérard Banide (architecte de l’AS Monaco), neveu de Laurent Banide (deux mandats à l’ASM) et fils de Henri Stambouli (passé sur le banc de l’OM), il a ça dans le sang.…

LP pour SOFOOT.com