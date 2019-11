Un documentaire sur la drôle d'enfance d'Oleg, 10 ans, sur la ligne de front du Donbass

Simon Lereng Wilmont raconte une année au plus près de ce jeune Ukrainien élevé par sa grand-mère dans un village, au plus près des combats.

ARTE - MERCREDI 20 NOVEMBRE À 23 H 15 - DOCUMENTAIRE

Depuis le printemps 2014, la guerre entre l'armée ukrainienne et les forces séparatistes prorusses fait rage dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Elle a fait plus de 13 000 morts. Sur la ligne de front, l'une des plus minées au monde, la vie est en suspens. Comment grandir dans ce contexte ? Dans son poignant documentaire, Simon Lereng Wilmont suit, une année durant, le jeune Oleg, 10 ans. Avec sa grand-mère Alexandra, il vit à 2 kilomètres de cette fameuse ligne, dans le village déserté de Hnutove. « Nous appartenons à cette terre. Nos âmes sont enracinées dans cette maison. » Impossible pour Alexandra d'abandonner son foyer, alors elle avance la peur au ventre.

« On est des hommes. On doit tout supporter, la peur et tout le reste. » Oleg, 10 ans

Les saisons d'Oleg sont scandées par les bombardements. A l'école, il y a les exercices d'évacuation. « On ne parle pas pour économiser l'oxygène », explique l'institutrice, une fois que la classe s'est installée à l'abri. Il y a les visites au cimetière où repose sa mère. Il y a les jeux dans la campagne des environs avec son cousin Iarik et leur ami Kostia. Inséparables, les cousins se chamaillent à coups de coussins, vont nager et pêcher dans le ruisseau, courent à travers champ, visitent les ruines d'entrepôts désaffectés. Surpris par une offensive et les explosions d'obus tout près, Oleg résiste et refuse de rentrer quand Kostia le propose. « On est des hommes. On doit tout supporter, la peur et tout le reste. »

