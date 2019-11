Un dîner moins cordial que prévu ce dimanche soir entre Macron et Merkel

Au départ, il devait simplement s'agir d'un dîner en présence d'acteurs de la chute du Mur de Berlin. D'un échange solennel en marge des cérémonies des 30 ans de cet événement historique.Mais le rendez-vous prévu dimanche soir entre Emmanuel Macron et Angela Merkel s'annonce finalement moins consensuel que prévu. Les missives lancées dans la semaine par le chef d'Etat français à l'égard de l'OTAN et de l'orthodoxie budgétaire de l'Union européenne ont été accueillies froidement par le partenaire allemand.Un terrain d'entente sur la politique de défense ?La chancelière a peu goûté au diagnostic de « mort cérébrale » établi par Emmanuel Macron au sujet de l'organisation atlantiste. Loin de son habituel ton policé, Angela Merkel a promptement réagi à ces déclarations, assurant ne pas partager la vision « radicale » et le jugement « intempestif » du Français.Ce dernier pointait - à la grande joie de Moscou - le manque de coordination entre les Etats-Unis et l'Europe ainsi que le comportement unilatéral en Syrie de la Turquie, membre controversé de l'OTAN. Ce dimanche, dans un podcast hebdomadaire, Angela Merkel a toutefois concédé « que nous les Européens, les Etats membres de l'UE dans l'Otan, devront prendre plus de responsabilité à l'avenir ». Elle y cite même nommément la « politique de défense dans l'Union européenne, ce qu'on appelle le Pesco ».Un clivage profond sur la règle des 3 % de déficitOutre les sujets de défense, la discussion pourrait aussi tourner ce dimanche soir sur de la question des 3 % de déficit, ce « débat d'un autre siècle » comme l'a décrit Macron. Pour rappel, cette règle d'or du traité de Maastricht - « né sur un coin de table » dixit son inventeur - consiste à contenir le déficit de chaque Etat membre en dessous de 3 % de son PIB.Un spécialiste de l'UE, interrogé cette semaine dans le Parisien, y a vu un coup d'Emmanuel ...