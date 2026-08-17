 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un dîner en tête-à-tête entre Thauvin et Toppmöller
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 10:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Un dîner en tête-à-tête entre Thauvin et Toppmöller

Un dîner en tête-à-tête entre Thauvin et Toppmöller

Un dîner, deux heures de tactique et un trophée plus tard, l’histoire d’amour est bien lancée. Buteur et élu homme du match lors de la victoire de Lens face au PSG, Florian Thauvin a surtout loué son nouveau coach Dino Toppmöller au micro de Ligue 1+.

« On a une relation extraordinaire. À partir du moment où il a été nommé, il m’a appelé directement », raconte le capitaine lensois, avant de révéler un dîner en tête-à-tête durant lequel les deux hommes ont parlé « deux heures de tactique ». « Premier match officiel et premier trophée, ça annonce la couleur », s’est réjoui l’ancien Marseillais.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:33 

    Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette ... Lire la suite

  • Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:31 

    Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari . D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une ... Lire la suite

  • Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
    information fournie par So Foot 17.08.2026 11:23 

    Il y a Pirée comme destination. Après Jhon Lucumí, Bologne perd un autre titulaire en la personne de Remo Freuler, qui rejoint librement l’Olympiakos. L’international suisse (94 sélections) sort d’une Coupe du monde terminée pour la première fois en quarts de finale ... Lire la suite

  • La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
    information fournie par So Foot 17.08.2026 10:52 

    Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros . À six jours de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank