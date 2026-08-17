Un dîner en tête-à-tête entre Thauvin et Toppmöller

Un dîner, deux heures de tactique et un trophée plus tard, l’histoire d’amour est bien lancée. Buteur et élu homme du match lors de la victoire de Lens face au PSG, Florian Thauvin a surtout loué son nouveau coach Dino Toppmöller au micro de Ligue 1+.

« On a une relation extraordinaire. À partir du moment où il a été nommé, il m’a appelé directement », raconte le capitaine lensois, avant de révéler un dîner en tête-à-tête durant lequel les deux hommes ont parlé « deux heures de tactique ». « Premier match officiel et premier trophée, ça annonce la couleur », s’est réjoui l’ancien Marseillais.…

MJ pour SOFOOT.com