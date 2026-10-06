Un des visages de l’ère Lopez quitte Bordeaux à son tour

Un des visages de l’ère Lopez quitte Bordeaux à son tour

Tout le monde plie bagage à Bordeaux. Après Karim Saada, c’est une autre tête de l’ère Gérard Lopez qui fait ses valises. Arnaud De Carli, vice-président des Girondins de Bordeaux, a décidé de quitter le club , récemment racheté par le fonds Park Bench. Arrivé en août 2024, après le dépôt de bilan et la rétrogradation en National 2, l’entrepreneur de 51 ans occupait un rôle très large, de l’organisation de l’équipe première aux relations internes et externes.

Son aventure au club ne se prolongera donc pas, et ce pour une raison assez claire : son association avec l’ancien propriétaire .…

AC pour SOFOOT.com