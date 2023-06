Un dernier trophée pour Messi avant le Ballon d’or ?

Gratuit celui-là.

Un bon mois après la fin de la saison de Ligue des champions, voici l’élection du plus beau but de la compétition. Et devinez qui en est le grand vainqueur ? Bien évidemment, le seul et unique Lionel Messi, qui rafle tous les trophées possibles dans la planète football cette saison. Son but face au Benfica en phase de poules a été élu plus beau but de C1 cette saison. Sur une offrande de Neymar, La Pulga avait envoyé le ballon en pleine lucarne, tout en finesse. Le but de Vinicius face à City prend la deuxième place, le geste acrobatique d’Haaland contre Dortmund complète le podium. Dans son armoire, il a pu ajouter une Coupe du monde, une Ligue 1, un Trophée des champions et des trophées individuels : le meilleur joueur étranger du championnat, meilleur joueur de la Coupe du monde, meilleur passeur de Ligue 1.…

AC pour SOFOOT.com