Un derby parisien en demi-finales de la Coupe de France féminine

100% Paris.

Après des quarts de finale sans grande surprise, la FFF a effectué le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France féminine, ce lundi midi. Au menu, un choc parisien entre le Paris FC et le PSG, soit une belle affiche entre le 3 e et le 2 e du championnat qui devrait se jouer à Charléty. L’autre rencontre opposera l’OL et le FC Fleury, comme lors de la dernière édition (victoire 2-0 des Fenottes, tenantes du titre). Rendez-vous le week-end du 10 mars pour savoir qui réussira à décrocher son ticket pour la finale, qui se tiendra à la Mosson, à Montpellier, le samedi 4 mai.…

