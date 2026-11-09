Un derby annulé à cause d'une dinguerie des supporters

Il y a des moyens plus simples d’éviter une défaite que de bloquer son propre bus. Ce dimanche, la rencontre de deuxième division néerlandaise entre Vitesse Arnhem et De Graafschap , le fameux Kleine Gelderse Derby , a été annulée à environ une heure du coup d’envoi .

En cause : des supporters de De Graafschap sont venus en nombre devant leur propre stade d’où devait partir le car des joueurs, pour enchaîner et cadenasser les grilles et empêcher donc le départ. Du jamais vu.…

LT pour SOFOOT.com