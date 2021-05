Un député pro-légalisation brandit un joint devant l'Assemblée nationale

Le député Démocratie et Territoire François-Michel Lambert brandit une cigarette de cannabis à l'Assemblée nationale, le 4 mai 2021 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"Tout le répressif est un échec total": le député pro-légalisation du cannabis François-Michel Lambert a brandi mardi un joint dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, s'attirant les foudres de Gérald Darmanin et Richard Ferrand.

Cet élu des Bouches-du-Rhône, ex-LREM et membre du groupe Libertés et territoires, a critiqué lors de la séance des questions au gouvernement la "prohibition" en France, alors que "d'autres pays ont fait le choix d'affronter le problème plutôt que la politique de l'autruche".

Une mission parlementaire transpartisane doit rendre mercredi un rapport où est prônée une légalisation.

"Cette proposition n'est pas laxiste. Elle permettrait de garantir aux consommateurs des produits contrôlés, d'assécher les trafics", a dit M. Lambert.

Il a alors montré un gobelet sur lequel figure une feuille de cannabis, puis en a sorti "un joint", se disant conscient que cela "pourrait créer des esclandres".

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), lui a fait aussitôt un rappel au règlement avec inscription au procès-verbal, ce qui vaut sanction pécuniaire pour le député.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé "un peu de démagogie" dans les propos de M. Lambert, en lançant que "c'est de la merde que (les jeunes) prennent dans leurs veines et qu'ils fument".

"Pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 60.000, 80.000, 100.000 euros d'argent liquide par semaine vont ouvrir une échoppe et déclarer leur argent aux impôts et aux Urssaf ?", lui a-t-il demandé. Et d'ajouter: "Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras !"

le président Emmanuel Macron a exclu il y a dix jours toute légalisation et réclamé plutôt "un grand débat national sur la consommation de drogues et ses effets délétères".

