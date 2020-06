Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un demi-million d'emplois détruits en France au premier trimestre sur fond de crise sanitaire Reuters • 11/06/2020 à 08:20









UN DEMI-MILLION D'EMPLOIS DÉTRUITS EN FRANCE AU PREMIER TRIMESTRE SUR FOND DE CRISE SANITAIRE PARIS (Reuters) - L'emploi salarié en France, départements d'Outre-mer inclus, a chuté de 2,0% au cours d'un premier trimestre marqué par les répercussions de la crise liée au coronavirus, ce qui représente un demi-million d'emplois détruits, selon les données publiées jeudi par l'Insee. Sur la période janvier-mars, l'économie française a détruit 502.400 emplois nets, presque exclusivement dans le secteur privé avec 497.400 destructions nettes d'emploi (-2,5%), la perte dans le secteur public étant limitée à 4.900 emplois (-0,1%). Cette chute, au cours d'une période marquée par le début du confinement le 17 mars, a principalement été alimentée par le plongeon de l'intérim (318.100 emplois détruits, soit un effondrement de 40,4%). Avec cette baisse, la plus importante depuis le début de cette série statistique en 1990, l'emploi intérimaire retrouve un niveau comparable à celui de 2009, au coeur de la crise financière, au cours de laquelle le recul de l'emploi intérimaire ne s'était établi qu'à environ 13%. Hors intérim, la baisse de l'emploi salarié s'établit à 0,7%, avec 184.300 emplois détruits. L'économie française s'est ainsi retrouvée en début d'année en situation de destructions nettes d'emploi pour la première fois depuis le début de l'année 2015 et l'emploi salarié est revenu à son plus bas niveau depuis la quatrième trimestre 2017. (Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.