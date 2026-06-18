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Un défenseur tricolore forcé de quitter l'entraînement
information fournie par So Foot•18/06/2026 à 01:14
Un défenseur tricolore forcé de quitter l'entraînement
Coup de stress. Selon les images tournées par Canal + lors de l’entraînement des Bleus,
Malo Gusto a été forcé de quitter le terrain prématurément ce jeudi
.
Le bal des stars s'est poursuivi mercredi au Mondial-2026: si Harry Kane a réussi son entrée avec un doublé pour l'Angleterre, victorieuse de la Croatie (4-2), Cristiano Ronaldo a totalement manqué son entame avec le Portugal, neutralisé par des Congolais (1-1) ...
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Les calculs sont pas bons. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont écrit une nouvelle page d’histoire cette semaine en jouant chacun leur premier match de ce Mondial et devenant ainsi les premiers joueurs masculins à jouer lors de six Coupes du monde différentes ...
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Une victoire à l'expérience pour le Ghana qui est parvenu à faire sauter le verrou panaméen au bout du temps additionnel, dans une rencontre qui aura été longtemps soporifique (1-0). Mais l'essentiel est assuré pour les protégés de Carlos Queiroz qui ont donc empoché ...
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Meilleurs ennemis. Après le large succès de l’Angleterre face à la Croatie (4-2) ce mercredi, Harry Kane a marqué la rencontre de son empreinte en signant un doublé en première période comme Kylian Mbappé face au Sénégal (3-1), Erling Haaland face à l’Irak (1-4), ...
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