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Un défenseur tricolore forcé de quitter l'entraînement
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 01:14

Un défenseur tricolore forcé de quitter l'entraînement

Un défenseur tricolore forcé de quitter l'entraînement

Coup de stress. Selon les images tournées par Canal + lors de l’entraînement des Bleus, Malo Gusto a été forcé de quitter le terrain prématurément ce jeudi .

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