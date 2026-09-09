Un défenseur iranien passeur décisif sur une touche improbable

Une fois n’est pas coutume, et deux non plus, pour Nader Mohammadi. Alors que son équipe du Spartak Kostroma galérait ce mardi à ouvrir le score contre Ryazan, Mohammadi, défenseur iranien de l’écurie russe, a sorti son geste préféré pour offrir l’ouverture du score aux siens : une touche acrobatique. Un troisième salto de ce genre, encore arrivé à bonne destination sur la tête de l’un de ses coéquipiers, pour ouvrir le score.

Une touche salvatrice pour le Kostroma, qui a ensuite pu dérouler pour s’imposer par deux buts d’écart contre son adversaire du jour, et se rapprocher des places qualificatives aux barrages d’accession à la D1 russe.…

ABS pour SOFOOT.com