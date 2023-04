Un défenseur de Brentford a trouvé LA technique infaillible pour museler Erling Haaland

Un info à prendre avec des pincettes.

Auteur de 32 buts en 28 matchs de Premier League cette saison, Erling Haaland (22 ans) impressionne. Ceci-dit, le 12 novembre dernier, Brentford avait réalisé l’exploit de battre Manchester City (2-1) à l’Etihad Stadium tout en ayant réussi à contenir le Norvégien. Le défenseur des Bees , le bien-nommé Ben Mee, a d’ailleurs dévoilé un fait quelque peu surprenant sur son duel avec Haaland : « C’est un garçon puissant et nous nous sommes un peu bousculés. Il y a eu des petits pincements échangés » , admet le joueur de 33 ans dans un entretien accordé à Sky Sports . Il sera par la suite relancé sur ce sujet et notera un goût pour ce genre de duels où tous les coups semblent permis : « Il en faisait plus que moi, pour être honnête. Mais ça ne me dérange pas, j’aime bien ça. Il est évident que nous essayons d’être physiques avec lui et d’utiliser notre corps dans et autour de la surface pour l’empêcher de se mettre dans la position qu’il souhaite. »…

MLM pour SOFOOT.com