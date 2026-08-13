Un défenseur à 40 millions d'euros en approche à l'Atlético

Un défenseur à 40 millions d'euros en approche à l'Atlético

L’histoire d’amour entre les joueurs argentins et l’Atlético de Madrid se poursuit. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato, Cristian Romero, 28 ans, devrait rejoindre l’équipe de Diego Simeone d’après les informations de The Athletic .

Un deal autour des 40 millions d’euros serait en passe d’être bouclé entre les Colchoneros et Tottenham, qui aurait inclus un pourcentage à la revente de 15 % .…

AC pour SOFOOT.com