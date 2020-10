Un Deezer ou un Spotify du foot : bonne ou mauvaise idée ?

Non, Jean-Michel Aulas ne dit pas que des bêtises. D'autant plus lorsqu'il ne s'exprime pas sur son compte Twitter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa dernière interview accordée au Parisien où il parle d'un "Deezer ou un Spotify du foot" pour répondre à la probable faillite de Mediapro fait réagir. Mais sa proposition est-elle vraiment une bonne idée ?

Comment cela fonctionnerait ?

Mediapro : chronique d'une chute annoncée

Existe-t-il une telle application à l'étranger ?

Il existe trois types de personnes. Ceux qui vivent dans le passé, ceux qui sont bien ancrés dans le présent et ceux qui préparent déjà l'avenir. Et ce n'est pas nouveau, Jean-Michel Aulas fait partie de cette troisième catégorie. Alors que la LFP doit faire face à une potentielle faillite de Mediapro, la question est de savoir : qui récupérera les droits TV payés 814 millions d'euros par an jusqu'en 2024, pour 80% des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ? Pour le président Lyonnais, il ne faut pas regarder vers Canal + ou encore BeIN Sports : "" En résumé, une application à lasur laquelle le bouquet ne sera pas des séries ou des films mais des matchs de foot. L'utilisateur n'aura alors qu'à choisir le match qu'il veut regarder parmi les centaines que proposerait l'application.Souvent en avance, l'Allemagne a déjà son "Netflix du sport". Cela s'appelle DAZN. Et si c'est une boîte britannique, c'est bien outre-Rhin que le service bat son plein. Contre 11,99€/mois - ou 120€ pour un an, soit 10€/mois - les Allemand(e)s peuvent s'offrir un large panel de matchs de foot. Que ce soit en sélection nationale avec la Ligue des Nations, les qualifs de l'Euro et de la Coupe du monde, la Copa América ou encore la CAN. Ou Lire la suite de l'article sur SoFoot.com