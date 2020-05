Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un début de saison fin juillet pour le MotoGP ? Reuters • 07/05/2020 à 22:32









par Matthieu Cointe (iDalgo) La saison 2020 de MotoGP devrait débuter fin juillet. Le 19 plus précisément, sur le circuit de Jerez, pour y disputer le Grand Prix d'Espagne. Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, Juan Antonio Marín, vice-président du gouvernement d'Andalousie, et Mamen Sánchez Díaz, maire de Jerez, se sont réunis ce jeudi dans l'objectif de fixer une date pour un retour à la compétition. Les parties prenantes se sont accordées pour organiser deux courses. Le Grand Prix d'Espagne devrait se tenir le 19 juillet, tandis que le Grand Prix d'Andalousie est prévu pour le 26, sur le même circuit. À cette occasion, les paddocks seront réduits et le public interdit. Cette décision doit encore être approuvée par le gouvernement espagnol, qui a prolongé l'état d'urgence dans le pays pour deux semaines supplémentaires.

