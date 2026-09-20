Un curieux visiteur interrompt le jeu en MLS
Ce matin, un lapin… Cette nuit, un drôle de visiteur a tenté de voler la vedette au soccer en pleine joute de MLS. Alors que Dallas et Austin peinent à se départager (le match s’achève sur un score nul et vierge), un gros lapin s’est tapé l’incruste sur la pelouse à la 75 e . Bondissant partout sur le terrain, la bête a fait le spectacle avant de prendre une petite pause devant un panneau publicitaire.
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