Un crowdfunding mondial pour acheter un club espagnol

Le Barça va y réfléchir sérieusement.

Ce mercredi, AS révèle qu’une entreprise californienne veut acheter un club de football espagnol, basé sur un modèle révolutionnaire de micro propriété collective. Pour le moment, Grenade, Fuenlabrada, Sabadell et Talavera font partie des clubs contactés. Cette nouvelle façon de devenir propriétaire d’un club vient d’être lancée par la société nord-américaine f2o Sport , basée dans la Sillicon Valley, en Californie. Le modèle s’appelle Fan to Owner et permettra aux fans du monde entier de posséder une infime part d’un club de football, en investissant dans ce crowdfunding.…

JBC pour SOFOOT.com