Un Creusois lègue une fortune à la commune de Guéret

C'est un joli cadeau de Noël en avance qu'a reçu la mairie de Guéret. Cette commune d'un peu plus de 10 000 habitants s'est vu léguer près de 600 000 euros d'« actifs bruts » par un Creusois décédé en 2016 à l'âge de 91 ans, révèlent France Bleu et La Montagne. « Il y a des gens qui nous aiment beaucoup », a déclaré Michel Vergnier, maire de Guéret, à l'occasion du conseil municipal qui a validé ce legs le 25 novembre dernier. Dans le détail, le « don » se compose de 100 000 euros provenant de différents comptes bancaires et de six demeures, situées à Guéret et dans les communes environnantes de Saint-Vaury et Parsac, pour un total de 603 000 euros.Il n'est pas précisé si la personne, qui avait fait de Guéret le légataire universel dans son testament, habitait dans cette commune ou y avait résidé. Dans son testament, elle ne donne aucune indication sur l'utilisation qui doit être faite de cet argent, laissant la commune entièrement libre dans ses choix. Guéret est désormais la nouvelle propriétaire des demeures mises en location, dont le nombre n'est pas précisé. « Nous allons les mettre en vente, parce que dans son testament, le monsieur ne précise pas de quelle façon les demeures doivent être gérées. Il n'y a pas de restrictions là-dessus », précise le maire à France Bleu Creuse.Un espace vert à son nom ?Les bien immobiliers seront remis en état avant d'être mis sur le marché, sans que l'on...