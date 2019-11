Un crédit d'impôt pour encourager les achats d'occasion ?

Dans les colonnes du Parisien , les patrons de la Camif et du Boncoin plaident pour la mise en place d'un crédit d'impôt de 15% pour encourager les achats responsables d'occasion ou les produits issus du recyclage.

La 18e édition du Salon Emmaüs, le 25 juin 2017, à Paris. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

Selon les derniers chiffres de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les Français sont de plus en plus friands des objets de seconde main. En 2017, 802.000 tonnes de biens ont été vendus au titre du réemploi (seconde main), et de la réutilisation . Soit 38 % d'augmentation par rapport à 2014.

Une bonne habitude qui pourrait être pérénnisée grâce à un coup de pouce fiscal assurent certains. Dans les colonnes du P le mardi 12 novembre, les patrons du Boncoin et de la Camif proposent d'inscrire dans le projet de loi Économie circulaire, discuté en ce moment au Parlement, un crédit d'impôt de 15% pour les acheteurs de produits d'occasion.

"Ma conviction est qu'il faut encourager les achats responsables, l'occasion ou les produits écoconstruits (fabriqués à partir de produits recyclés, réparable...) parce que nos ressources sont limitées. Face à l'urgence climatique, on n'a simplement pas le choix", assure Antoine Jouteau, le directeur du Boncoin. "Les Français sont déjà les héros discrets de la transition écologique, plutôt que de leur taper sur les doigts autant encourager les comportements vertueux. Il faut positiver le débat. Cette proposition dope le pouvoir d'achat en même temps qu'elle préserve l'environnement" , insiste-t-il.

Un "frein culturel"

Frigos, ordinateurs, jouets... Presque tous les biens de consommation seraient concernés, excepté les voitures. Concrètement, les acheteurs de seconde main recevraient une facture à produire aux impôts sur le même modèle de ce qui existe déjà pour les dons aux associations. L'initiative est notamment soutenue par Laetitia Vasseur, cofondatrice de l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP).

Néanmoins, le prix n'est pas forcément toujours ce qui bloque l'achat de biens d'occasions. "Le frein est plutôt culturel , c'est un pari particulièrement difficile pour les cadeaux d'anniversaire", souligne notamment Flore Berlingen de l'association Zero Waste France.