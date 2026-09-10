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Un crack de Manchester United inscrit un triplé en Youth League
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 21:34
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Un crack de Manchester United inscrit un triplé en Youth League

Un crack de Manchester United inscrit un triplé en Youth League

On fait les présentations. Certains l’appellent Joseph Junior, mais les intimes préfèrent « JJ ». Le nom, lui, ne change pas : Andreou Gabriel. Sa profession ? Crack . À 15 ans et 11 mois, l’attaquant de Manchester United a déjà impressionné en Youth League.

Une large palette

Ce jeudi après-midi, il a inscrit un triplé face au Sabah FC lors du festival des jeunes Red Devils (5-0) . L’international U17 anglais a fait la totale avec un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée de l’extérieur, puis frappe après un crochet dévastateur et, enfin, un dernier but, plus sobre, du droit.…

EL pour SOFOOT.com

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