Un crack de Manchester United inscrit un triplé en Youth League

On fait les présentations. Certains l’appellent Joseph Junior, mais les intimes préfèrent « JJ ». Le nom, lui, ne change pas : Andreou Gabriel. Sa profession ? Crack . À 15 ans et 11 mois, l’attaquant de Manchester United a déjà impressionné en Youth League.

Une large palette

Ce jeudi après-midi, il a inscrit un triplé face au Sabah FC lors du festival des jeunes Red Devils (5-0) . L’international U17 anglais a fait la totale avec un enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée de l’extérieur, puis frappe après un crochet dévastateur et, enfin, un dernier but, plus sobre, du droit.…

EL pour SOFOOT.com