Un couvre-feu pendant le Mondial instauré dans l'une des villes de France

Un couvre-feu pendant le Mondial instauré dans l'une des villes de France

Les supporters de football ont-ils le droit d’exister en France en 2026 ? Vous avez quatre heures. Un couvre-feu va être instauré dans les rues de Clermont-Ferrand durant la Coupe du monde 2026 pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés .

C’est le maire de la ville, Julien Bony, qui a annoncé cette décision ce mardi en précisant qu’ une amende d’au moins 150 euros serait infligée à ceux qui ne le respectent pas .…

LL pour SOFOOT.com