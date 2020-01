Un courrier du gouvernement prie Ségolène Royal de se taire

C'est l'étape qui précède son remplacement en Conseil des ministres. Une toute dernière sommation avant son possible limogeage, en somme. Selon nos informations, Ségolène Royal a trouvé il y a quelques jours dans sa boîte aux lettres une missive fort menaçante émanant de son autorité de tutelle, le Quai d'Orsay : un courrier préalable à sa suspension de son poste d'ambassadrice, bénévole, en charge des pôles. Elle avait déjà reçu - personne ne l'a su - des courriers de rappel à l'ordre. Mais jamais rien d'aussi sérieux.« C'est une décision politique, pas une décision administrative », glisse une source au sein de l'exécutif, sous couvert du plus strict anonymat. « Il y a un vrai sujet de devoir de réserve et elle n'a pas fait le job dans sa mission. Au nom de quoi serait-elle au-dessus des lois ? » s'agace un autre interlocuteur au sein de la macronie.Gênante, Ségolène Royal ? « Ils veulent que je démissionne, mais je ne démissionnerai pas. Je remplis mes fonctions. Qu'ils prennent leurs responsabilités ! » réplique avec force l'ancienne candidate à l'Elysée, contactée par notre journal. « Chiche ! S'ils croient que leur menace va la faire taire, ils se trompent. S'ils veulent limoger une femme d'Etat, libre de sa parole, qu'ils le fassent. Elle continuera à dire ce qu'elle pense de l'état du pays et des solutions qu'elle peut apporter », mitraille le député PS Luc Carvounas, un de ses fervents soutiens. L'ancienne ministre a publié la lettre en question sur son compte Facebook ce mardi après-midi. «Ils n'assument pas, ils ont les jetons !»Pourquoi donc le gouvernement n'a-t-il pas communiqué sur ce fameux courrier, laissant la ministre de l'Écologie Élisabeth Borne, qui fut directrice de cabinet de Royal au même poste, monter au front pour l'appeler à la retenue ? « Parce qu'elle n'attend que ça pour se poser en victime », décrypte une source ...