La procureure a requis 4 mois de prison avec sursis à l'encontre des prévenus pour vol aggravé après le saccage du restaurant parisien, en mars dernier, en marge d'un samedi de mobilisation des « gilets jaunes ».

Le 16 mars dernier, lors de l'« acte XVIII » des « gilets jaunes », le Fouquet's, sur l'avenue des Champs-Elysées, avait été saccagé, pillé et partiellement brûlé. Le 21 mars, des policiers parisien débarquent au domicile d'Ambre et Franck en Touraine, et les placent en garde-à-vue. Ils sont accusés d'avoir volé en réunion un tabouret d'une valeur de 168 euros, quatre fourchettes à desserts à 7, 80 euros l'unité et d'une autre fourchette valant 8, 78 euros. Et, pour la quatrième et dernière fois, ils comparaissaient vendredi 15 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris.

« On poursuit inlassablement ces deux personnes, tance l'avocat de la défense, Me Arié Alimi, un petit couple qui n'a jamais rien fait de mal à personne, parce que le ministère public a besoin d'exemplarité dans cette affaire du Fouquet's. » Car de cette image d'un restaurant chic, devenu symbole du bling-bling après que Nicolas Sarkozy y a fêté sa victoire en 2007, détruit partiellement par les flammes, il ne reste aucun accusé, aucun prévenu, si ce nest Ambre, aide-soignante de 30 ans, et son compagnon Franck, cheminot de 43 ans. Tous deux actifs sur les ronds-points de Tourraine depuis quelques mois, c'était la seconde fois qu'ils allaient manifester dans la capitale.

Les hommes venus ce jour-là pour piller la brasserie « à la tronçonneuse ou aux pieds de biche », selon le président, n'ont pas été retrouvés par le parquet de Paris. Il fallait donc au ministère public, affirme Me Alimi, des « victimes expiatoires » pour « la symbolique » du Fouquet's. C'est la photo d'Ambre avec le tabouret, postée le soir même sur Facebook, qui déclenche la procédure, via une dénonciation anonyme.

