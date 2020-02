Un couple de danseuses rafraîchit l'étiquette du bal viennois

Sophie Grau, à droite, et sa partenaire de danse Iris Klopfer posent lors d'une répétition pour le bal de l'Opéra de Vienne en Autriche, le 16 février 2020 ( AFP / JOE KLAMAR )

Le Bal de l'Opera, ce sera robe longue pour Iris et frac noir pour Sophie, premier couple de même sexe choisi pour ouvrir le prestigieux rendez-vous viennois, où le plaisir de valser l'emporte sur "ce qu'il y a dans le pantalon".

Jeudi soir, devant quelque 5.000 spectateurs aux balcons de l'institution lyrique, et plus de deux millions devant leur télévision, ce qui avait commencé comme un pari deviendra réalité: les deux amies seront alignées parmi les couples triés sur le volet pour l'événement dansant de l'année.

"C'est le bal des bals (...) et nous nous sommes dit +imaginons qu'on envoie une candidature+", raconte Iris Klopfer, arrivée à Vienne avec sa partenaire, Sophie Grau, pour les répétitions précédant le grand soir.

Originaires d'Allemagne, les étudiantes de 22 et 21 ans sont complices depuis leurs années lycée mais ne sont en couple que sur les parquets de danse et pas dans la vie.

Sophie Grau à droite et sa partenaire de danse Iris Klopfer lors d'une répétition pour le bal de l'Opéra de Vienne le 16 février 2020 ( AFP / JOE KLAMAR )

Amatrice de bals, Iris a entraîné son amie dans la sélection drastique à laquelle sont soumis les aspirants débutants et débutantes, ces passionnés de valses, de polonaises, de quadrilles qui ouvrent, dans une chorégraphie parfaitement réglée, les nombreux bals qui se tiennent à Vienne chaque hiver.

"Ce que nous voulions au départ, c'est juste danser ici, rien de plus", explique Sophie Grau, cheveux courts et lunettes à monture sombre. Mais les deux élues souhaitent dire aussi "que ce que tu as dans le pantalon importe peu, pas plus que le corps dans lequel tu es né".

- Guideur et guidé -

Sophie Grau à droite et sa partenaire de danse Iris Klopfer lors d'une répétition pour le bal de l'Opéra de Vienne, le 16 février 2020 ( AFP / JOE KLAMAR )

Les organisateurs du bal assurent n'avoir accordé aucun passe-droit aux jeunes femmes, ni modifié les critères de sélection qui incluent une parfaite maîtrise de la valse à gauche, dite "valse viennoise", avec son redoutable croisé de jambe.

Au grand soulagement de Maria Grossbauer, ordonnatrice de la soirée, Iris et Sophie "ont elles-mêmes souhaité qu'une des dames porte un frac noir et que l'autre dame porte une robe blanche", code vestimentaire indispensable à l'harmonie visuelle de la chorégraphie exécutée par les 144 couples.

Pour le reste, Mme Grossbauer dit "se réjouir" d'une brise de modernité, somme toute évidente à ses yeux : "Nous sommes en 2020. Elles sont les bienvenues, comme tous les couples le sont".

Une évolution "totalement normale" aussi pour le directeur de l'Opéra Dominique Meyer, qui voit dans le couple de danseuses "un message clair contre l'homophobie".

Radieuses lors de la répétition à laquelle l'AFP a assisté, parfaitement à l'aise parmi les autres débutants et débutantes venus de 11 pays, le duo questionne aussi les rapports traditionnellement établis entre partenaires dans les danses de salon.

Iris Klopfer à gauche et Sophie Grau à droite lors d'une répétition pour le bal de l'Opéra le 16 février 2020 ( AFP / JOE KLAMAR )

"Je sais guider, elle sait guider", observe Iris Klopfer.

"Tout le monde peut apprendre à guider et toute le monde peut apprendre à se laisser guider", observe Sophie Grauer. "L'important, c'est le plaisir qu'on éprouve à danser ensemble".

"Reine de la nuit", c'est le thème choisi pour le Bal de l'Opéra 2020. Inspiré de "La flûte enchantée" de Mozart, il va comme un gant aux deux têtes d'affiche de l'édition. Plus de 450 bals se tiennent à Vienne chaque hiver, déclinaison locale des festivités de carnaval, dont la tradition remonte au 19ème siècle.

cjk-smk/mig