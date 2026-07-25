Un coup dur derrière pour Lens ?

Le retour des emmerdes ? Régulièrement blessé en deuxième partie de saison, Samson Baidoo est-il vraiment tiré d’affaire ? Lors du match amical entre son RC Lens et Charleroi ce samedi, l e défenseur autrichien est sorti touché à une dizaine de minutes du terme de la partie , achevée sur un score de parité (2-2). « O n ne sait pas ce que c’est , temporisait son nouvel entraîneur Dino Toppmöler. Il faudra attendre un peu l’échographie et l’IRM pour en savoir plus. Je ne lui ai pas parlé car il était trop déçu. Je ne suis pas allé le voir. Il faut laisser un peu le temps parce qu’il a eu déjà des soucis l’année dernière. Ce n’est pas facile, mais maintenant, il faut attendre les résultats. »

Thorgan Hazard buteur

Une triste nouvelle pour les champions de France, qui ont tout de même quelques éléments de satisfaction à retirer de ce nouveau match de préparation. À commencer par le premier but de Thorgan Hazard sous ses nouvelles couleurs .…

TB pour SOFOOT.com