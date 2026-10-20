Un coup d'arrêt pour Paulo Dybala

On peut pas tout avoir. Paulo Dybala a le physique, mais pas le physique. Sorti blessé à la mi-temps de Roma-Real Madrid la semaine passée en Ligue des champions, il n’avait pas pu prendre part au succès glané par ses coéquipiers face au Genoa samedi dernier en Serie A (2-0). Le joueur s’était plaint d’une fatigue musculaire et devrait être absent pour de nombreuses semaines selon les informations de Calciomercato.

Labess Joya

Gian Piero Gasperini a donné davantage de détails sur la nature de la blessure de l’Argentin : « J’espérais un rétablissement plus rapide. Les examens passés hier ont révélé une légère blessure, et il faudra encore quelques semaines pour qu’il soit disponible » . Cette blessure intervient à un moment où l’ancien meneur de jeu de la Juventus avait participé aux six premières rencontres de championnat du club de la capitale italienne, devenant une pièce importante du 3-4-2-1 de Gasperini.…

Mb pour SOFOOT.com