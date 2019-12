«Un corps étranger se baladait en moi» : quatre victimes d'un implant contraceptif témoignent

C'est un acte supposément anodin. Chaque année, près de 200 000 Françaises se font poser un implant contraceptif dans le bras. Pour certaines, pourtant, ce rendez-vous chez le médecin a marqué le début d'une longue période d'inquiétudes, voire de souffrances.Alors que l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) alerte ce vendredi sur les dangers de l'implant contraceptif Nexplanon, seule marque commercialisée en France, qui présente des risques de migration du bras vers les poumons, quatre femmes confrontées à une telle situation racontent leur parcours auprès du Parisien.Manque d'écoute des médecins, examens sans fin, risques d'embolies pulmonaires et pour certaines douloureuses opérations... toutes font un récit similaire des mois qui ont suivi la disparition de leur implant. Et elles ne sont pas les seules : selon l'ANSM, depuis 2001, une trentaine de femmes ont rapporté une situation similaire. « On m'a tout de suite dit qu'il y avait un risque d'embolie »Olivia, 31 ans, Gironde« Vous vous rendez compte, on l'a cherché pendant quatre ans et demi... » Olivia (nom d'emprunt) a encore du mal à y croire. Son calvaire dure depuis 2013, année où cette mère de 31 ans décide de se faire poser un implant contraceptif. Un an plus tard, lors d'un contrôle, son gynécologue ne retrouve plus le bâtonnet diffusant des hormones, qu'il avait inséré sous la peau de son bras. « Il m'a dit qu'on verrait au moment où je voudrais l'enlever », relate cette habitante de la région de Bordeaux. En 2015, Olivia souhaite se lancer dans une nouvelle grossesse et prend rendez-vous pour retirer l'implant. « Là, il n'était plus du tout localisable. » Scanners, radiographies... Entre 2015 et 2016, elle fait l'objet de plusieurs examens, pour le retrouver. En vain.« C'était un coup de massue à chaque fois. Je me disais que je n'allais pas passer ma vie avec un corps étranger qui se baladait en ...