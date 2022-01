Un conseiller de la Cour des comptes nommé à la tête de Tracfin

Le gouvernement a nommé jeudi un conseiller référendaire de la Cour des comptes à la tête de la cellule de renseignement financier Tracfin, Guillaume Valette-Valla, selon le compte-rendu du Conseil des ministres.

Tracfin, est placé sous l'autorité du ministère de l'Economie, qui a proposé cette nomination.

Guillaume Valette-Valla, magistrat, a été précédemment secrétaire général de la Haute autorité pour la transparence et de la vie publique (HATVP). Il occupe actuellement le poste de secrétaire général adjoint à la Cour des comptes et est également président de l'association Emmaüs Alternatives, qui favorise l'insertion socioprofessionnelle des plus démunis.

Créé en 1990, Tracfin participe à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Depuis avril 2021, il est structuré en quatre départements (terrorisme, fraude, criminalité économique et financière, affaires institutionnelles et internationales) et une cellule spécialisée (cyber).

Le nouveau directeur prendra ses fonctions le 24 janvier, est-il précisé, en remplacement de Maryvonne Le Brignonen, nommée début décembre à la direction de l'Institut national de service public (INSP), anciennement l'ENA.

Mme Le Brignonen, inspectrice des finances, avait pris ses fonctions en juillet 2019.

En 2020, selon le dernier bilan annuel disponible, plus de 115.000 informations ont été adressées à Tracfin, et 67.239 actes d'investigation ont été réalisés. Son activité a débouché sur l'envoi de 3.033 notes transmises à l'autorité judiciaire et aux administrations partenaires. Tracfin comptait 191 agents, en augmentation de 60% sur cinq ans.