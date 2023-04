Un collégien violemment agressé pour avoir porté un maillot de l’OM

Ce vendredi, dans la soirée, France Bleu Périgord a révélé qu’un élève de 4 e a été violemment agressé le 30 mars dernier par deux de ses camarades, dans un collège en Dordogne. Selon la radio, la victime aurait le nez cassé, et a requis trois points de suture dans la bouche, tandis que le médecin qui l’a ausculté aux urgences lui aurait délivré douze jours d’ITT. « Un camarade est venu lui mettre une claque derrière la tête parce qu’il portait un maillot de l’OM, il y a en a eu d’autres et mon fils lui a demandé d’arrêter. […] Ils se sont disputés, et un autre jeune est arrivé et lui a mis un coup de poing, après mon fils ne se souvient plus de rien » , a raconté Céline, sa maman, à France Bleu.

À la suite de cette agression, une enquête judiciaire est en cours et confirme bien que la liquette marseillaise est à l’origine du passage à tabac. Selon le beau-père du jeune homme, celui-ci serait victime de harcèlement scolaire depuis la 6 e , et le maillot n’aurait été qu’un prétexte. La maman du collégien s’est montrée rassurante concernant l’état de santé de son fils, mais reste inquiète quant à son retour à l’école. Cette sombre histoire est arrivée jusqu’aux oreilles de Sébastien Jibrayel, adjoint aux sports de la mairie de Marseille, qui a apporté son soutien à la victime sur Twitter, et qui cherche à le contacter afin de l’inviter au Vélodrome.…

LT pour SOFOOT.com