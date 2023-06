information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 22:05

Un collectif de parents de joueurs du centre de formation envoie une lettre ouverte au Nîmes Olympique

Ça ne s’arrange pas au Nîmes Olympique.

Dans une lettre ouverte envoyée ce samedi au Nîmes Olympique et à ses partenaires, un collectif de parents de jeunes du centre de formation a fait part de son mécontentement à propos de la gestion financière actuelle du club. « Nous sommes conscients des difficultés, notamment financières, que rencontrent le Nîmes Olympique actuellement, mais nous regrettons les récentes mesures d’économie prises à l’encontre du « centre de formation » en l’absence non seulement de discussion préalable, mais aussi d’information officielle des parents concernés » , a-t-on pu lire. Ce passage fait notamment référence à la récente décision du club de stopper la prise en charge des cours et de l’internat pour les jeunes footballeurs.…

