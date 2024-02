information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 19:33

Un coach de D4 anglaise régale à l'entraînement

Voici le Mc Royal signé Grant.

Retraité des terrains du football professionnel depuis février 2015 pour entamer une carrière d’entraîneur, Grant McCann, le coach de Doncaster Rovers (League Two), a régalé à l’entraînement de son équipe ce jeudi. Lors d’un exercice face au but, où ses joueurs devaient frapper en première intention et dos à la cage, l’ancien milieu de terrain âgé de 43 ans a repris une frappe renvoyée par la barre d’un coup de ciseau destructeur pour lober le gardien. Un vrai petit bonbon !…

JBC pour SOFOOT.com