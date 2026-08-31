Un club suédois envoie une fortune sur un joueur de D5 anglaise

Un joueur que l’OM n’aurait pas pu acheter. Le club suédois de Djurgårdens, européen cette saison, a décidé de s’offrir Abdul Abdulmalik, joueur de cinquième division anglaise pour… plus d’1,75 million d’euros . Une officialisation synonyme de fin heureuse pour Abdulmalik, alors que le club anglais ne comptait pas le lâcher en dessous de cette somme. Le petit jeu d’enchère de l’équipe anglaise n’avait pas plu à son joueur, qui avait fini par refuser de s’entraîner avec son club.

Une somme qui chasse le record de Vardy

Au-delà de ce montant, c’est évidemment la force de résistance financière du Boreham Wood qui montre que le football anglais vit dans un autre monde : le Boreham se sera permis de refuser trois offres successives du club suédois. …

ABS pour SOFOOT.com