information fournie par So Foot • 11/07/2023 à 17:07

Un club néerlandais remonte un drôle de maillot extérieur dans ses filets

Créer ce maillot est un péché.

Les équipes se préparent au grand lancement de la saison prochaine et dévoilent petit à petit les tenues qu’elles arboreront dès août. Nombreux sont ceux qui optent pour du classique, d’autres sont plus audacieux. C’est le cas du FC Volendam qui évolue en Eredivisie, aux Pays-Bas. Le club a dévoilé une tunique noire ornée d’anguilles colorées en bleu ciel. Un hommage aux pêcheurs et éleveurs d’anguilles qui sillonnent la ville depuis plusieurs siècles.…

AC pour SOFOOT.com