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Un club de Ligue 2 déjà éliminé
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 22:17

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Un club de Ligue 2 déjà éliminé

Un club de Ligue 2 déjà éliminé

La magie de la coupe ! Les clubs de Ligue 2 entrent en lice ce week-end en Coupe de France, et l’un d’eux a déjà pris la porte. Dijon, sixième de Ligue 2, a été éliminé à domicile par Orléans , 14 e de Ligue 3, ce vendredi (1-2). L’USO a fait la différence en première période avec des buts de Grégory Berthier et Mondy Prunier.

Un exploit encore plus retentissant a failli être réalisé par La Neuvillette (R1) . Le club rémois a remonté un retard de deux buts pour arracher les tirs au but contre Valenciennes… mais le 15 e de Ligue 3 a eu le mot de la fin lors de l’exercice fatidique. Le leader de Ligue 3, La Roche-sur-Yon , a quant à lui assumé son statut contre l’US Saint-Philbert, pensionnaire de N2 (1-3).…

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